Olimpija z rezervisti do druge zmage, Matko zapravil strela za zmago Celja Sportal Nogometaši Olimpije so v tretjem krogu Uefine konferenčne lige kljub premešani enajsterici brez več nosilcev igre in zdelani zelenici prišli do druge zmage. V Helsinkih so HJK premagali z 2:0. V prvem polčasu se je z izvrstnima obrambama izkazal Matevž Vidovšek, v drugem pa sta evropski prvenec zabila Marko Brest in Peter Agba. Precej težje delo so imeli s španskim Betisom Celjani, a je imel Aljoš...

