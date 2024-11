Na ljubljanskem letališču našli umorjeno Iranko, njen partner na begu! Demokracija Piše: C. R. Ali je kultura nasilja, ki jo poznamo v islamskih državah, dokončno pljusknila k nam? Na območju ljubljanskega letališča so našli umorjeno žensko, po poreklu iz Irana. Gorenjski policisti na Brniku preiskujejo nasilno smrt ženske. Danes okoli 6.45 zjutraj so bili obveščeni o dogodku, v okviru katerega so na enem izmed parkirišč na območju Letališča Jožeta Pučnika našli mrtvo žensko.

