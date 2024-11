Umor na območju letališča, ženska naj bi bila večkrat zabodena Lokalec.si Po informacijah več medijev, naj bi se na območju Brnika v zgodnjih jutranjih urah zgodil umor. Šlo naj bi za znanega storilca. Umor naj bi se zgodil na območju letališča Jožeta Pučnika, kjer so našli truplo ženske, tako žrtev in storilec sta oba tuja državljana. Zjutraj naj bi v bližini stavbe potniškega terminala našli truplo ženske, ki je bila po informacijah Dnevnika večkrat zabodena. Informacije so trenutno izjemno skope, saj policija primer še vedno preiskuje.

