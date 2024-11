Kot so včeraj sporočili iz PU Kranj, so truplo ženske na ljubljanskem letališču našli okoli 6.45. Policisti so kraj zavarovali in pravili ogled z zavarovanjem dokazov ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah. Ogleda kraja dejanja sta se udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Policisti so zapisali še, da intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka in ...