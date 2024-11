Javna razgrnitev dokumentacije za prenovo osrednje ljubljanske tržnice Vlada RS Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) je v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo osrednje ljubljanske tržnice pričelo z enomesečno javno razgrnitvijo in javno predstavitvijo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), poročila o vplivih na okolje (PVO), elaboratov in pridobljenih mnenj.

Sorodno













Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Tadej Pogačar

Robert Golob

Anže Logar

Nataša Pirc Musar