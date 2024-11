Regijski obiski: minister Novak danes na območju ptujske Drave Vlada RS Nadaljujejo se jesenski obiski ob porečjih, kateri namen je pregled opravljenega dela na vodotokih ter pregled načrtovanih sanacijskih, investicijskih in vzdrževalnih del na vodni infrastrukturi za prihodnje obdobje. Danes se minister za naravne vire in prostor Jože Novak skupaj s predstavniki Direkcije za vode in koncesionarja mudi ob porečju ptujske Drave.

