Parlamentarna komisija, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov, je danes potrdila vmesno poročilo o aretaciji ruskih vohunov. Zanj so sicer glasovali samo poslanci koalicije, opozicija pa je sejo obstruirala. Kaj je o poročilu dejal predsednik komisije Aleš Rezar in zakaj je opozicija ogorčena?