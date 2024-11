Golob komentiral vmesno poročilo in prst spet uperil v Bobnar in Lindava N1 Predsednik vlade Robert Golob se je odzval na vmesno poročilo parlamentarne preiskovalne komisije, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov. Poudaril je, da se udeleži vsakega zaslišanja, za katero dobi vabilo, ter dejal, da je komisija ugotovila, da sta Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav krivo pričala, kar da "dosti pove o njuni kredibilnosti".

