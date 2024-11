Rezar: Pogovarjamo se o dokazano lažnivih obtožbah Bobnar in Lindava zurnal24.si Poslanci NSi in SDS so danes obstruirali sprejem vmesnega poročila komisije DZ, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, saj se z njim niso imeli časa seznaniti. Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič meni, da bi prišel premier Robert Golob pričati pred komisijo, če ne bi imel nič za skrivati. Golob po njenem mnenju s tem ne spoštuje demokracije.

