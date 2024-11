Janša in v stranki SDS ne prevzemajo odgovornosti za napad na sodnike na X-u topnews.si Nedavne objave na družbenem omrežju X o sodnikih in pozive k nasilju obsojajo tudi v opozicijski SDS. Zavzemajo se za ničelno toleranco do nasilja. Ugibanja o tem, da za objavami naslovov sodnikov, ki so zaokrožila po spletu, stoji stranka SDS, pa je njen prvak Janez Janša v današnjem pogovoru za Radio Ognjišče označil kot absurdne […]...

Sorodno





















































Omenjeni Janez Janša

SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Andreja Katič

Josip Iličić

Emilija Stojmenova Duh