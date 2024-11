(FOTO) Tako so tradicionalni slovenski zajtrk opravili v VDC Sonček Murska Sobota Vestnik Prvi teden slovenske hrane danes zaokrožuje tradicionalni slovenski zajtrk, ki so ga že štirinajsto leto zapored tretji petek novembra pripravile številne šole, vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi.





