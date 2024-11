V šolah in vrtcih že 14. tradicionalni slovenski zajtrk RTV Slovenija Otroci v osnovnih šolah in vrtcih so dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Projekt, ki letos prvič poteka v okviru Tedna slovenske hrane, v ospredje postavlja pomen lokalno pridelane hrane za družbo kot celoto.

Sorodno













Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Branimir Štrukelj

Jakob Počivavšek

Asta Vrečko

Janez Janša