V šolah in vrtcih so dan začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom: kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki lokalnih pridelovalcev. Otrokom so ga postregli že 14. leto zapored, tokrat prvič v tednu slovenske hrane. Projekt promovira lokalno hrano in pomen samooskrbe že med najmlajšimi. Kot smo slišali med loškimi, zreškimi in vitanjskimi šolarji, se tega že dobro zavedajo: