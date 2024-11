Danes se podpisujeta Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Dogovor o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov. S tem so uspešno zaključena pogajanja za področje zdravstva, socialnega varstva in obvezne socialne varnosti, pri katerih je aktivno sodelovalo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. “N ...