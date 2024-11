Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2025 Vlada RS Objavljen je javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2025. Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo za javne socialnovarstvene programe je 11. december 2024, za razvojne socialnovarstvene programe pa 18. december 2024.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Logar

Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Janković