Pošta Slovenije bo izdala znamko s podobo Iva Boscarola Lokalec.si Pošta Slovenije je danes v Ajdovščini predstavila novo priložnostno poštno znamko, s katero so želeli obeležiti veliko ime slovenskega letalstva Iva Boscarola. Znamko krasi tudi letalo Velis Electro, ki so ga izdelali v podjetju Pipistrel. Znamko bo moč kupiti od 22. novembra, na voljo pa bo na vseh slovenskih poštah leto dni. Kot je ob slavnostni predaji prve znamke Iva Boscarola in letala Velis ...

