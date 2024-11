Boštjančič: Govoriti, da gre za potrošno naravnan proračun, je neumnost RTV Slovenija "Oni so praktično navdušeni, so rekli, bomo vse številke še enkrat pogledali, ampak to kar ste naredili je izjemno velik dosežek," je finančni minister Klemen Boštjančič razgrnil, kaj so povedali strokovnjaki IMF-ja o plačni reformi.

