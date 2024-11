Ciklonsko območje, ki se prek Francije bliža Alpam, bo v noči na petek prešlo tudi FJK in Slovenijo. Ob njegovem približevanju se bo nad našimi kraji v višinah okrepil južni do jugozahodni veter, iznad Sredozemlja bo k nam pritekal postopno toplejši in bolj vlažen zrak, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Ob obali bo pihal okrepljen jugo. Padavine bodo zvečer najprej zajele zahodne kraje, nato p ...