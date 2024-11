ANIMACIJA: Globok ciklon prinesel veter, dež, ponekod že sneži 24ur.com Noč in jutrišnje dopoldne bo zaznamovalo zelo intenzivno vremensko dogajanje. Čez Alpe in naše kraje se bo pomikal majhen, a precej globok ciklon, ki bo prinesel veter, dež in ponekod tudi sneg. Ponekod na višje ležečih predelih se sneg oprijema cestišč. Voznike opozarjajo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra.

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič

Janez Janša

Anže Logar