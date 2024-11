Čez dan le do 5 stopinj. Kakšno vreme nas čaka konec tedna? N1 Zjutraj bodo padavine od severa ponehale, zapihal bo okrepljen severnik. Popoldanske temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Sobota bo še mrzla, v nedeljo pa bo spet nekoliko topleje.

