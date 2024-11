Razvite države zadovoljne, države v razvoju pa: 'Dogovor je za nas žaljivka' 24ur.com Številni voditelji, med njimi ZDA, EU in več evropskih držav, so pozdravili dogovor o novem cilju finančne pomoči za države v razvoju, dosežen na podnebni konferenci ZN v Bakuju (COP29). Države v razvoju in okoljski aktivisti pa so do dogovora kritični, saj menijo, da ne gre dovolj daleč, obljubljeni znesek pa da je premajhen.

Sorodno





























































Omenjeni Evropska unija

ZDA

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Kopitar

Timi Zajc

Domen Prevc

Ema Klinec