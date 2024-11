V Sloveniji prvi sneg tudi do nižin Primorski dnevnik Največ snega je ponoči padlo v gorskem svetu severne Slovenije, kjer je padlo med 10 in 20 cm. Največ ga je bilo zjutraj na Pavličevem sedlu (33 cm) ter na Kaninu (31 cm). Včeraj pozno zvečer je sneg tudi pobelil nižje predele osrednje in vzhodne Slovenije, večinoma je padlo okoli 3 cm snega. Zaradi vpliva jugozahodnega vetra se je ponoči ponekod v južni Sloveniji temperatura dvignila tudi nad 10 ...

Sorodno

























































Omenjeni Ilirska Bistrica

Ljubljana

Rogla Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Matjaž Kek

Nataša Pirc Musar

Anton Rop