Zdravstvo dobiva dva nova zakona: kaj pomenita za paciente? 24ur.com Na ministrstvu za zdravje so ponosni in veseli, da so zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu in zakon, ki ureja pravico do pozabe po preboleli bolezni, pripeljali do sprejetja. Po besedah ministrice Valentine Prevolnik Rupel gre za zakona, ki sta izjemnega pomena za paciente. Zakona bosta po pričakovanjih sprejeta na današnji seji DZ.

