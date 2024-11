DZ je na današnji seji razpravljal tudi o predlogu zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, s katerim bodo vzpostavili pogoje za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti. Predlog podpirajo v koalicijskih Svobodi, Levici in SD, v opozicijskih SDS in NSi pa mu v petkovem glasovanju ne bodo nasprotovali, so napovedali.