Državni zbor je s 50 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki bo vzpostavil pogoje za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti v zdravstvu. Zakon, ki se bo uporabljal za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, določa tudi ustanovitev sveta za kakovost in vzpostavitev javne agencije za kakovost.