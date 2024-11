Slovenska skakalna četverica v uvodni tekmi četrta, zmagala Nemčija Primorski dnevnik Slovenska četverica Ema Klinec, Timi Zajc, Nika Prevc in Anže Lanišek je na uvodni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih zasedla četrto mesto. V norveškem Lillehammerju je med mešanimi ekipami slavila Nemčija, na stopničkah sta bili še druga Norveška in tretja Avstrija. Slovenija je za odrom za zmagovalce zaostala 31,1 točke. Glavna trenerja slovenskih reprezentanc Jurij Tepeš in Robert Hrgot ...

