Paschke prvi v Lillehammerju, šesti Lanišek Primorske novice Nemec Pius Paschke (317,1 točke, 131,5 in 138,5 m) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Lillehammerju, kjer se je pred tem zmage veselila Nika Prevc. Edini slovenski finalist Anže Lanišek (296, 130 in 127 m) je končal na šestem mestu in je v drugem skoku pridobil eno mesto.

