Zelene zime kljub 60-letni tradiciji odnesle Zlato lisico, Sljeme pa se vrača januarja 2026 RTV Slovenija Svetovni pokali v zimskih športih se v zadnjih letih spopadajo z različnimi težavami. Zelene zime so povzročile največje težave alpskim smučarjem, odhodi močnih pokroviteljev pa so največja težava smučarskega teka. Še najbolje so jo odnesli biatlonci.

