»V 7. krogu druge slovenske košarkarske lige sta se pomerila Portorož in Plama pur. Tekma je bila prekinjena zaradi izgredov, povzročili so jih navijači Portoroža. Posredovala je policija. Izgredi so se nadaljevali okoli dvorane in na ulicah,« so poročale Primorske novice na svojem profilu X in na spletni strani. Kaj točno je bil razlog za incident, ki ga na slovenskih košarkarskih parketih ne pom ...