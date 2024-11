Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je izdal usmeritve in obvezna navodila za opravljanje policijskih nalog na športnih prireditvah, potem ko so v soboto zaradi navijaških incidentov morali prekiniti tekmo 2. slovenske košarkarske lige med Portorožem in Plamo Pur. Zaradi izgredov so morali izprazniti dvorano v Luciji.



