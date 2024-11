Po sramotnih izgredih na košarkarski tekmi minister ukrepal Slovenske novice Oglasili so se tudi pri košarkarski zvezi in pojasnili, da je tehnični komisar na tekmi po izgredih zahteval izpraznitev dela tribun, kjer so bili nameščeni navijači domačega kluba, ki so bili vpleteni v nešportno in huligansko vedenje.

