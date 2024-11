Državni svet: Posvet o pravičnem prehodu v slovenskih premogovnih regijah RTV Slovenija V državnem svetu bo potekal posvet o pravičnem prehodu, ki so ga pripravili na pobudo županov Velenja in Zagorja ob Savi. Premier Robert Golob je sprejel predstavnike lokalne skupnosti iz Šaleške doline, sindikatov v Premogovniku Velenje, Tešu in HSE-ju.

