Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so konec minulega tedna obravnavali dva napada na policiste. V Novem mestu je 19-letnik, ki so ga ustavili zaradi nezanesljive vožnje, z nožem grozil policistu. V Metliki pa je 24-letni voznik fizično napadel policista in policistko, ki je bila pri tem lažje poškodovana.