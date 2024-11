V Pomurju nasilje v družini in ugriz živali Vestnik V preteklem dnevu smo policisti v Pomurju obravnavali štiri kazniva dejanja, deset kršitev javnega reda in miru, prometno nesrečo z materialno škodo, dve poškodbi vozila na parkirnem prostoru, pet povoženj divjadi in ugriz živali.





