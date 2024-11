Mariborski policisti so bili obveščeni o prometni nesreči II. kategorije, ki se je zgodila v okolici Juršincev. Po prvih informacijah je 19-letni voznik osebnega avtomobila trčil v nasproti vozeče vozilo, nato pa še v drugo vozilo za njim. V nesreči so se lažje poškodovali trije vozniki in en sopotnik. Povzročitelju, 19-letniku, je bil izdan plačilni nalog, so sporočili iz PU Maribor.