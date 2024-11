DZ bo na četrtkovi izredni seji ponovno glasoval o davčnih zakonih in proračunskem zakonu RTV Slovenija Državni zbor bo na četrtkovi izredni seji po vetih državnega sveta znova odločal o dveh davčnih zakonih in zakonu o izvrševanju proračuna, je sklenil kolegij predsednice DZ. Tokrat so potrebni glasovi absolutne večine vseh poslancev oz. najmanj 46 glasov.

