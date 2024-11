NSi opozicijske poslance vabil k sopodpisu interpelacije zoper ministra Poklukarja RTV Slovenija V NSi-ju so pripravili interpelacijo zoper notranjega ministra Poklukarja. Ker za vložitev potrebujejo še najmanj dva poslanska podpisa, so jo v sopodpis ponudili poslancem SDS-a ter nepovezanim poslancem Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu.

