(V ŽIVO) Dogodki in odmevi : Svoboda danes nad Janeza Janšo zaradi napadov na sodstvo, Rupar jutri nad policijo zaradi pridržanja njihovega člana topnews.si V javnosti se vrstijo odzivi na včerajšnje dogaja pred celjskim sodiščem. Pravosodna ministrica Andreja Katič je že sinoči ocenila , da je “spoštovanje pravne države in pravic vseh posameznikov, tudi tistih, ki se znajdejo pred sodiščem, je temelj naše demokratične ureditve in pravne države, .Katičeva je po zboru podpornikov Janeza Janše pred sodiščem v Celju […]...

