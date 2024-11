Od zmerjanja sredi trgovskega centra do groženj s smrtjo 24ur.com Če se zdi, da so tarča groženj le sodniki v odmevnih kazenskih zadevah, so dejansko na udaru tudi tisti, ki sodijo v civilnih, družinskih in drugih zadevah. Storilec je klical, da že pripravlja načrt, kako bo pospravil mene in ostale družinske člane, se spominja sodnica Janja Roblek. Doživela je marsikaj, tudi grožnje in zmerjanja sredi trgovskega centra. Kako ogroženi so danes pravosodni funkcio...

