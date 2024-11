Đoković, strah in trepet nasprotnikov: Če ga razjeziš, nimaš možnosti 24ur.com Novak Đoković že leta dominira v tenisu. Na svojem računu ima kar 24 naslovov s turnirjev za veliki slam, letos pa je prvič v svoji bogati karieri postal tudi olimpijski prvak. Njegova največja tekmeca sta bila zdaj upokojena Roger Federer in Rafael Nadal, trenutno najbolj konkurenčna pa sta številka ena na svetovni lestvici Jannik Sinner in Carlos Alcaras. Vmesna generacija teniških upov pa je l...

Sorodno