Dončić znova trenira s soigralci in bo odpotoval na gostovanji Dallasa 24ur.com Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić se je po poročanju ameriških medijev vrnil na treninge Dallasa in bo odpotoval najprej v Salt Lake City, nato pa še v Portland, kjer bodo Mavericksi igrali proti tamkajšnjima Utah Jazz in Portland Trail Blazers.

Sorodno

Omenjeni Luka Dončić

Utah Jazz Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matej Erjavec

Renato Vugrinec

Marta Kos