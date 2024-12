Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je vrnil na igrišča severnoameriške lige NBA in ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Portland Trail Blazers s 137:131 navdušil s 36 točkami in 13 podajami.

Za tudi tokrat precej oslabljene košarkarje Dallasa je bila to četrta zaporedna zmaga ter osma na zadnjih devetih tekmah. Z razmerjem zmag in porazov 13-8 so ostali na petem mestu zahodne konf ...