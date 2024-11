Luka Dončić se po poškodbi vrača k treningom Lokalec.si Luka Dončić, slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA, se po zvinu desnega zapestja vrača k treningom z ekipo Dallas Mavericks, poročajo MMC in Siol, ki povzemata ESPN. Po štirih izpuščenih tekmah proti Denver Nuggets, Miami Heat, Atlanta Hawks in New York Knicks je status njegovega nastopa na gostovanju pri Utah Jazz še negotov, medtem ko je pričakovano, da bo odpotoval tudi na tekmo proti Portland Trail Blazers. Dallas je v Dončićevi odsotnosti zabeležil tri zmage in en poraz, trenutno pa z razmerjem 11-8 zaseda osmo mesto v zahodni konferenci.

