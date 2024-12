Liverpool velikemu tekmecu zadal četrti zaporedni poraz Sportal Trinajsti krog angleške premier lige je postregel z enim največjih derbijev v zadnjih letih. Na Anfieldu jevodilni Liverpool z 2:0 premagal do tega kroga drugouvrščeni Manchester City. Ta je po četrtem zaporednem ligaškem porazu zdrsnil na peto mesto in zaostaja že velikih 11 točk. Chelsea je pred tem s 3:0 premagal Aston Villo, Manchester United pa Everton celo s 4:0. Tottenham in Fulham sta se r...

