Dobra igra in vodstvo Cedevite Olimpije v Čačku 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije se manj kot 48 ur po zmagi nad Hamburgom v Evropskem pokalu v Stožicah že mudijo v Čačku, kjer moči merijo s tamkajšnjim Borcem. Zmaji bodo v okviru 10. kroga lige Aba lovijo tretjo zaporedno zmago in drugo zaporedno zmago v regionalnem tekmovanju, kar bi bilo po besedah povratnika na klopi in trenerja Cedevite Olimpije Zvezdana Mitrovića zelo pomembno. Tekmo si lahko...

Sorodno













Omenjeni Cedevida Olimpija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jakov Fak

Žan Košir

Andreja Slokar

Ana Bucik