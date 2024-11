Prevlada Nemca se nadaljuje, Zajc v finalu pridobil kar 14 mest Sportal Konec tedna dogajanje v smučarskih skokih za svetovni pokal v Ruki močno kroji močan veter, ki je odnesel petkove kvalifikacije, močno pa je krojil tudi sobotni spored. V zahtevnih in spremenljivih razmerah se je zmage na posamični preizkušnji veselil vodilni v skupnem seštevku Nemec Pius Paschke pred Avstrijcema Janom Hörlom in Stefanom Kraftom. Do točk je prišlo vseh pet Slovencev. Najboljši je ...

