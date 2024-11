Nemec Pius Paschke (326,6 točke, 143,5 in 143 m) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v finski Ruki. Drugi je bil Avstrijec Jan Hörl (317,7, 138 in 141,5 m), tretji pa njegov rojak in branilec velikega globusa Stefan Kraft (315,2, 135 in 147 m). Na devetem mestu je bil najboljši Slovenec Timi Zajc (296, 121 in 146 m). Domen Prevc (281,8, 135 in 137,5 m) je bil 15., Anže Lanišek 18. (274,3, 138 in 128 m), Lovro Kos 22. (258.8, 129,5 in 131,5 m), Žak Mogel (234,6, 123,5 in 125,5 m) pa je končal na 29. mestu. vir: sta