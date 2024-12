Na ulicah protestira več deset tisoč ljudi. Slovenija je zaskrbljena. SiOL.net V Gruziji je v nedeljo zvečer, že četrti dan zapored, več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vladnemu zamiku pristopnih pogajanj z EU. Policija je proti zbranim spet uporabila vodni top in solzivec, okrog 150 ljudi je bilo pridržanih. V protest proti vladni politiki se vrstijo tudi protestne izjave javnih uslužbencev in odstopi. Slovenija je zaradi dogajanja zaskrbljena in obsojajo nasilje nad mirnimi protesti.

