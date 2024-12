Družinski zdravniki in pediatri: Prenova obračunskih modelov povečuje obremenitve 24ur.com Družinski zdravniki in pediatri so v javnem pismu opozorili na posledice načrtovane prenove obračunskih modelov in glavarinskih količnikov za zdravnike in bolnike. Predlagane rešitve po njihovih besedah ne odražajo realnih potreb, povečujejo obremenitve zdravstvenih delavcev ter prinašajo tveganje za zmanjšanje časa, namenjenega bolnikom.

