Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) navedbe javnega pisma družinskih zdravnikov in pediatrov, ki so opozorili na posledice načrtovane prenove glavarinskih količnikov, odločno zavračajo kot neutemeljene in kot grobo zavajanje javnosti. Ob tem so pojasnili, da so nove količnike izračunali izključno na podlagi dostopnih podatkov.



Več na Svet24.si